Байден предложил закрыть рот перебивавшему его критику

Глава США вызвал восторженную реакцию у аудитории, когда прогнал хеклера.

Американский президент Джо Байден эмоционально отреагировал на перебивавшего его критика, а затем предложил ему либо самому выступить на сцене с речью, либо закрыть свой рот. Трансляцию выступления лидера Белого дома на центральном вокзале "Юнион-Стейшн" в Вашингтоне вели местные новостные телекомпании. В ролике заметно, что в ходе мероприятия неизвестный мужчина перебил и начал критиковать главу государства. Это произошло в тот момент, когда политик говорил об инвестициях, которые администрация США делает в сферу здравоохранения несовершеннолетних пациентов.

Что ж, я скажу вам следующее: либо вы поднимайтесь и сами выступайте с речью, либо закройте свой рот. Хорошо? Джо Байден, президент США

После этой фразы толпа отреагировала на слова президента США аплодисментами и восторженными криками.

Байден оговорился, назвав кроликов не пасхальными, а устричными.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour