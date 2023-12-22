Байден оговорился, назвав кроликов не пасхальными, а устричными

Глава США попал в очередной конфуз в Белом доме.

Американский президент Джо Байден оговорился и назвал устричными пасхальных кроликов, в которых переоделись местные аниматоры. Глава государства выступал на традиционных мероприятиях на Южной лужайке Белого дома по случаю празднования Пасхи по григорианскому календарю. Стоит уточнить, что в английском языке слово oyster ("устричный") похоже на фразу our Easter ("наши пасхальные").

Спасибо вам всем большое. Спасибо всем. И, кстати, поздоровайтесь с нашими устричными кроликами. Выйдите вперед, чтобы вас было видно. Джо Байден, президент США

После этой речи политик спустился вниз к остальным участникам мероприятия. Журналисты попросили главу государства прокомментировать руководителя вашингтонской администрации высказывания спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона. Тот назвал возмутительным ситуацию, при которой лидер США назначил "день видимости" на Пасхальное воскресенье.

Байден снова публично оскорбил Путина.

Фото и видео: Белый дом