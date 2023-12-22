Байден публично оскорбил Путина

Глава США назвал российского президента "мясником".

Американский президент Джо Байден вновь оскорбил российского коллегу Владимира Путина, выступая перед местными избирателями в штате Северная Каролина. Политик зачитал доклад о повышении налогов для богатого населения страны ради того, чтобы администрация могла выделить денежную поддержку украинским властям. Говоря о лидере Кремля, лидер Белого дома решил не сдерживать себя в выражениях.

Представьте, что мы сможет сделать с этим (доходами от повышенных налогов для богатых). <…> Мы сможем сделать столько всего, <…> в том числе наконец позаботимся о том, чтобы защитить Украину от мясника Путина. Джо Байден, президент США

Изначально политик из США назвал Владимира Путина "убийцей". После этого глава государства прокомментировал речь американца. Он пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала проведения специальной военной операции глава США не раз прилюдно называл Владимира Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником". Он также упоминал о том, что тот "не может оставаться у власти".

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Фото и видео: Белый дом