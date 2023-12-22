Байден "исключил" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами

Глава США считает, что в России приобрести лекарства получится дешевле, чем в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден со второй попытки "исключил" российскую столицу из импровизированного списка тех мест, в которых лекарственные препараты дешевле, чем на территории США. Однако политик по ошибке добавил в перечень американские города. Инцидент произошел во время выступления лидера Белого дома в начале марта 2024 года с его обращением "О состоянии союза" в Лос-Анджелесе. По мнению главы государства, дорогостоящие медицинские препараты все равно дешевле в Берлине, Лондоне, Риме, Торонто. В первый раз в этот чек-лист попала Москва. Однако затем президент США извинился за это и добавил, что, вероятно, в российском городе лекарства все же дешевле, чем в Вашингтоне.

Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт в этих городах на 40-60% дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США