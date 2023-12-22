"Вошли в НАТО". Байден оконфузился, перечисляя страны альянса

Глава США перепутал европейские страны.

Американский президент Джо Байден перепутал Финляндию и Норвегию, выступая на публичном мероприятии с речью, нацеленной на сбор денежных средств на собственную кампанию по переизбранию на место главы государства. Событие состоялось в штате Невада. Лидер Белого дома отметил, что в ноябре 2023 года, за десять дней до смерти бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджером говорил с ним.

И он сказал, что Европа долгое время с некоторым ужасом оглядывалась на Россию. Они оглядывались, пока не появились мы. Он сказал, что мы укрепили НАТО так, как никогда раньше. Мы объединили Европу, расширили НАТО и ее границы за счет Швеции и Норвегии. Он сказал, что это изменило мир. Джо Байден, президент США

Напомним, что власти Финляндии и Швеции одновременно подали официальные заявки на вступление в состав Североатлантического военного альянса. Это произошло в 2022 году. Хельсинки присоединились к блоку 4 апреля 2023 года, а Швеция - 7 марта 2024 года. Норвегия была одной из стран - основательниц НАТО, северная европейская страна является членом организации с момента ее создания в 1949 году.

Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении.

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