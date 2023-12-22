Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении

Американский президент Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина. На этот раз инцидент зафиксирован во время публичного выступления в Белом доме, приуроченного к празднованию Дня Святого Патрика.
Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад. И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит.
Джо Байден, президент США
Ранее на встрече с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром глава администрации США вновь призвал местных законодателей как можно скорее одобрить двухпартийный законопроект, который предусматривает выделение киевскому режиму дополнительной финансовой помощи в размере более 60 миллиардов долларов.
Помощники Байдена оттеснили от него журналистов.
Фото и видео: Белый дом
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