Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении

Глава США нелицеприятно высказался о президенте России.

Американский президент Джо Байден снова допустил оскорбительное высказывание в адрес российского коллеги Владимира Путина. На этот раз инцидент зафиксирован во время публичного выступления в Белом доме, приуроченного к празднованию Дня Святого Патрика.

Я думаю, что подавляющее большинство членов Конгресса готовы внести свой вклад. И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит. Джо Байден, президент США

Ранее на встрече с ирландским премьер-министром Лео Варадкаром глава администрации США вновь призвал местных законодателей как можно скорее одобрить двухпартийный законопроект, который предусматривает выделение киевскому режиму дополнительной финансовой помощи в размере более 60 миллиардов долларов.

Помощники Байдена оттеснили от него журналистов.

Фото и видео: Белый дом