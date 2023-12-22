Помощники Байдена оттеснили от него журналистов

Охрана не дала главе США ответить на вопросы СМИ, выгнав журналистов с мероприятия.

Помощники американского лидера Джо Байдена принудительно оттеснили местных журналистов от главы государства после того, как президент США лично предложил сотрудникам СМИ ответить на "пару вопросов". Инцидент произошел на территории штата Мичиган в городе Сагино, выступая в рамках своей предвыборной кампании по переизбранию на высший должностной пост в стране. Пресса смогла заснять произошедшее на видео. Кары опубликованы в социальных сетях. Президент стоят спиной к журналистам, которые освещали его рабочую поездку, но все же принял решение ответить на вопросы. Однако он не стал уточнять, имел ли он в виду вопросы от своих сторонников или от медиа.

Я могу ответить на пару вопросов... Джо Байден, президент США

Однако сразу после слов Байдена его помощники стали оттеснять журналистов, размахивать руками и требовать от них покинуть место нахождения президента США.

Байден запутался в датах штурма Капитолия.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США