Байден запутался в датах штурма Капитолия

Лидер Белого дома попал в очередной конфуз.

Американский президент Джо Байден оговорился о дате, в которую в Вашингтоне произошел штурм Капитолия. Действующий лидер страны, член Демократической партии США на публичном мероприятии перепутал день, который он во многих своих речах считает худшим в истории нации. Конфуз произошел во время выступления, организованного в штате Филадельфия, накануне выступление политика перед членами Конгресса.

Вчера в Капитолии США, том же здании, где произошло нападение на наши свободы 6 июля. Извините, 6 января. Джо Байден, президент США

Напомним, что Джо Байден вспоминает штурм Капитолия регулярно. Глава государства говорит о том, то власти США в тот момент рисковали потерять завоеванные независимость, гражданскую свободу и демократию.

Байден заявил, что решение о дебатах зависит от поведения Трампа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США