Байден заявил, что решение о дебатах зависит от поведения Трампа

Глава США отметил, что посмотрит на поведение Дональда Трампа и примет решение.

Американский лидер Джо Байден намерен принять решение о том, участвовать или нет в телевизионных дебатах со своим наиболее вероятным соперником от Республиканской партии на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональдом Трампом в зависимости от поведения последнего. Такое заявление действующий глава Белого дома сделал в комментарии местным журналистам. Общение со СМИ произошло на военной базе Эндрюс, расположенной под Вашингтоном, при вылете борта номера один в города Филадельфия штата Пенсильвания.

Это зависит от его поведения. Джо Байден, президент США

Ранее Дональд Трамп активно вызывал соперника из Демократической партии на предвыборные теледебаты. Белый дом отказывался пояснить журналистам, будет ли лидером страны принят этот вызов.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США