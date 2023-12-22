Байден возмутился, что Коржик из "Улицы Сезам" недоедает печенья

Глава США рассказал о работе производителей снэков в США.

Американский президент Джо Байден возмутился тем, что мультяшный персонаж Коржик из "Улицы Сезам" недоедает из-за "шринкфляции". Речь идет об уменьшении порций производителями снэков при сохранении цены для потребителей. Соответствующее зfявление глава государства сделал в выступлении перед местными СМИ в Белом доме. Политие отметил, что некоторые компании полагают, что покупатели не замечают, что с них берут такую же сумму денег за пакет чипсов того же размера, но с меньшим количеством содержимого.

Я вам скажу, кто заметил: Коржик. Он указал, что его печеньки становятся меньше за те же деньги. Я был ошеломлён, когда узнал, что это произошло. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости США