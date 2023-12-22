Трамп обвинил Байдена в попытке нечестно выиграть выборы

Республиканец оценил решение Верховного суда США по отмене недопуска к праймериз.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что его преемник в вашингтонской администрации Джо Байден пытается переизбираться на высший должностной пост страны нечестными путями. Такое заявление член Республиканской партии сделал в специальном обращении, в котором политик упомянул о решении Верховного суда по отмене его недопуска к предварительным выборам, организованным в штате Колорадо. Трамп полагает, что юридические действия, направленные против него, координируются именно из Белого дома. Еще одна претензия Трампа к Байдену касалась необходимости закрытия для нелегальных приезжих государственной границы.

Президент Байден, прекрати превращать в оружие судей и прокуроров. Участвуй в схватке самостоятельно. Не используй судей и прокуроров в попытке навредить оппоненту, чтобы выиграть выборы. Наша страна лучше этого. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее судьи Верховного суда единогласно решили отменить недопуск Дональда Трампа к предварительным выборам в штате Колорадо. Дополнительно власти штатов Мэн и Иллинойс сейчас пытаются исключить политика из республиканских праймериз, однако эти решения обжалованы штабом Трампа.

Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США