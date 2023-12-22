  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:47
78
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов

0 0

Политик оценил работу Байдена в вопросе решения миграционной проблемы.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили в 2023 году тысячи преступлений. Ответственность за эту ситуацию член Республиканской партии возложил на действующего главу государства Джо Байдена, который является его политическим оппонентом в предвыборной гонке за место в Белом доме. Соответствующей информацией спикер поделился со своими сторонниками, выступая в приграничном городе Игл-Пасс в штате Техас.

В прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, 3 тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячах преступлений, связанных с оружием. Это все преступления мигрантов. 4,3 тысячи сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тысячи убийств.

Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп заявил, что на территории США появился новый род преступности – "преступления мигрантов имени Байдена". Политик заметил, что злоумышленники последние три года прибывают через государственную границу из тюрем и из психиатрических больниц КНР, Конго, Сирии, Йемена и других мест. Республиканец заметил, что считает президента продажным, некомпетентным и худшим в истории страны.

Трамп назвал Байдена "злобным расистом".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США

Теги: джо байден, дональд трамп, миграционный кризис, техас
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии