Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов

Политик оценил работу Байдена в вопросе решения миграционной проблемы.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили в 2023 году тысячи преступлений. Ответственность за эту ситуацию член Республиканской партии возложил на действующего главу государства Джо Байдена, который является его политическим оппонентом в предвыборной гонке за место в Белом доме. Соответствующей информацией спикер поделился со своими сторонниками, выступая в приграничном городе Игл-Пасс в штате Техас.

В прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, 3 тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячах преступлений, связанных с оружием. Это все преступления мигрантов. 4,3 тысячи сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тысячи убийств. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп заявил, что на территории США появился новый род преступности – "преступления мигрантов имени Байдена". Политик заметил, что злоумышленники последние три года прибывают через государственную границу из тюрем и из психиатрических больниц КНР, Конго, Сирии, Йемена и других мест. Республиканец заметил, что считает президента продажным, некомпетентным и худшим в истории страны.

Трамп назвал Байдена "злобным расистом".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США