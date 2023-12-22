Трамп назвал Байдена "злобным расистом"

Политик рассказал о деятельности администрации при президенте-демократе.

Бывший американский президент Дональд Трамп назвал нынешнего американского лидера Джо Байдена злобным расистом. Соответствующее заявление кандидат на должность главы государства, член Республиканской партии сделал в ходе выступления перед сторонниками в штате Южная Каролина на Конференции консервативных кругов страны.

Джо Байден действительно оказался очень неприятным и злобным расистом. Он оказался расистом. Нравится вам это или не нравится. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Ранее иностранный политик говорил о том, что действующий президент США, член Демократической партии Джо Байден является лидером с самым низким коэффициентом интеллекта за всю историю страны. Экс-глава США полагает, что его оппонент является некомпетентным для должности, на которой находится. Президент часто даже не может самостоятельно найти выход со сцены после публичных выступлений.

Трамп считает, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана.

Фото и видео: YouTube / Queen City News