Трамп считает, что весь мир смеялся над США после вывода войск из Афганистана

Экс-глава США рассказал о том, что сейчас президент страны не может связать и двух слов.

Весь мир смеялся над Вашингтоном после решения американского лидера, члена Демократической партии Джо Байдена вывести войска с территории Афганистана. Соответствующее заявление кандидат на должность главы государства, член Республиканской партии сделал в ходе выступления перед сторонниками в городе Рок-Хилл, расположенного в штате Южная Каролина, на Конференции консервативных кругов страны. Иностранный политик, республиканец уточнил, что в Белом доме после его ухода произошло многое, что можно было бы предотвратить. В частности, речь идет о возникновении украинского кризиса, конфликта в секторе Газа.

Когда вы думаете о том, что произошло в Афганистане, наша страна прошла через ад. Над нами смеялись во всем мире. Мы стали посмешищем. Над нами смеются. У нас нет лидера, которого уважали бы. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов.

Фото и видео: YouTube / Queen City News