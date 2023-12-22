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Трамп раскрыл, что может случиться с Байденом еще до выборов

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Экс-глава США раскрыл свой прогноз на осень 2024 года.

Глава американской администрации, действующий президент, член Демократической партии Джо Байден может "не дотянуть" до намеченных на ноябрь новых выборов главы государства в стране. Соответствующее заявление кандидат на должность главы государства, член Республиканской партии сделал в ходе выступления перед сторонниками в городе Рок-Хилл, расположенного в штате Южная Каролина, на Конференции консервативных кругов страны.

Ноябрь будет непростым для Джо Байдена, если он вообще будет. Я не знаю, дотянет ли он до стартовых ворот.

Дональд Трамп, экс-глава Белого дома

Согласно последнему опросу, проведенного сотрудниками Квиннипэкского университета в США, около 70 процентов граждан США считают, что Джо Байден слишком стар, чтобы идти на второй срок. При этом 62% респондентов отрицательно оценивают его физическое состояние, а 64% - умственное для второго срока.

Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера.

Фото и видео: YouTube / Queen City News

Теги: дональд трамп, президентские выборы, южная каролина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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