Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Бывший американский президент Дональд Трамп в эфире местного телеканала Fox News назвал Россию "военной машиной", которая смогла победить французского лидера Наполеона и немецкого фашиста Адольфа Гитлера. Он добавил, что также Россия является более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Член Республиканской партии США уточнил, что сейчас властям в администрации США требуется увеличивать собственные расходы, которые они тратят на военную сферу. В настоящее время разница с Вашингтоном составляет порядка 150 миллиардов долларов.
Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина.
Дональд Трамп, экс-глава Белого дома
Трамп считает, что США катятся в ад.
Фото и видео: FOX News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все