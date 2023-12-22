Трамп назвал Россию "военной машиной", победившей Наполеона и Гитлера

Политик оценил силу российского государства в противостоянии врагам.

Бывший американский президент Дональд Трамп в эфире местного телеканала Fox News назвал Россию "военной машиной", которая смогла победить французского лидера Наполеона и немецкого фашиста Адольфа Гитлера. Он добавил, что также Россия является более крупной страной по сравнению с европейскими союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Член Республиканской партии США уточнил, что сейчас властям в администрации США требуется увеличивать собственные расходы, которые они тратят на военную сферу. В настоящее время разница с Вашингтоном составляет порядка 150 миллиардов долларов.

Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Это военная машина. Дональд Трамп, экс-глава Белого дома

Трамп считает, что США катятся в ад.

Фото и видео: FOX News