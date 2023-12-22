Трамп считает, что США катятся в ад

Экс-глава Белого дома назвал Байдена худшим президентом США.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что страна катится в ад из-за политики администрации действующего политического лидера Джо Байдена. Член Республиканской партии выступил перед своими сторонниками в городе Чарльстон штата Южная Каролина. Экс-глава государства пояснил, что сейчас на территорию США стекаются миллионы и миллионы людей. В очередной раз спикер назвал своего оппонента из Демократической партии худшим президентом в истории страны.

Сегодня наша страна катится в ад <...>, Америка была сильнее, богаче, безопаснее и увереннее до прихода к власти Байдена. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Newsmax