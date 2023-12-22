Республиканец прокомментировал слова главы РФ о Байдене как о политике.

Бывший американский президент Дональд Трамп воспринял как комплимент слова российского президента Владимира Путина о том, кто лучше для Москвы из возможных лидеров США. Член Республиканской партии выступил перед своими сторонниками в городе Чарльстон штата Южная Каролина. Политик прокомментировал ответ главы РФ на вопрос журналиста Павла Зарубина. В Москве пояснили, что удобнее для Кремля действующий президент Джо Байден, так как он представляет из себя более опытного и прогнозируемого человека у власти.

Это комплимент. Многие люди скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо. Единственный президент из последних пяти, который ничего не давал России, известен как президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, экс-глава США

Политик из США заметил, что ему удалось "остановить Северный поток-2". Экс-лидер местной администрации уверен в том, что Джо Байден предпочтительней для России, так как он отдаст Москве все, включая "Украину в качестве подарка".

Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО.

Фото и видео: YouTube / Newsmax