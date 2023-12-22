Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его слов о НАТО

Глава США раскритиковал оппонента-республиканца.

Американский президент Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в том, что политик, член Республиканской партии преклоняется перед российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление действующий лидер Белого дома сделал перед журналистами, выступая в Вашингтоне с очередным обращением. Демократ пояснил, что его оппонент направляет Москве "приглашение" вторгнуться на территории некоторых из международных союзников по НАТО. Таким образом байден раскритиковал Трампа за то, что он подает миру "опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал".

Знайте, что я не отвернусь. Я не могу представить себе, чтобы другой президент сделал это. Пока я нахожусь на посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса. Джо Байден, президент США

Дополнительно политик отметил, что ни один другой президент в американской истории "никогда не преклонялся" перед российским лидером Владимиром Путиным. Глава США также заявил, что и сам "никогда этого не сделает". В Вашингтоне рассматривают военный блок как "священное обязательство" страны, в то время как Дональд Трамп якобы относится к Североатлантическому альянсу лишь "как к обузе".

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Фото и видео: YouTube / Белый дом