Байден: США предпримут ответные действия на удар по их силам в Иордании

Глава США оценил реакцию Вашингтона на атаку, произошедшую на Ближнем Востоке.

В американской администрации намерены предпринять дальнейшие действия в ответ на удар по Вооруженным силам США в Иордании. Соответствующее заявление глава Белого дома Джо Байден сделал в понедельник, 12 февраля, выступая во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с королем Иордании Абдаллой II. Политик напомнил журналистам о том, что в конце января 2024 года американские войска на территории Иордании были атакованы "радикальной вооруженной группировкой, поддерживаемой Ираном".

После этого силы США поразили цели в Ираке и Сирии. Наши ответные действия продолжатся. Джо Байден, президент США

Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп.

Фото и видео: YouTube / The White House