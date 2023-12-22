  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:51
162
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Байден: США предпримут ответные действия на удар по их силам в Иордании

0 0

Глава США оценил реакцию Вашингтона на атаку, произошедшую на Ближнем Востоке.

В американской администрации намерены предпринять дальнейшие действия в ответ на удар по Вооруженным силам США в Иордании. Соответствующее заявление глава Белого дома Джо Байден сделал в понедельник, 12 февраля, выступая во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне с королем Иордании Абдаллой II. Политик напомнил журналистам о том, что в конце января 2024 года американские войска на территории Иордании были атакованы "радикальной вооруженной группировкой, поддерживаемой Ираном".

После этого силы США поразили цели в Ираке и Сирии. Наши ответные действия продолжатся.

Джо Байден, президент США

Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп.

Фото и видео: YouTube / The White House

Теги: белый дом, джо байден, иордания
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии