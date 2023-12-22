Байден может не знать, что он еще жив, заявил Трамп

Дональд Трамп оценил решение спецпрокурора по делу главы США.

Американский президент Джо Байден может не осознавать, что он еще жив. Такое заявление сделал политический оппонент действующего главы Белого дома, кандидат на должность главы государства на выборах 2024 года Дональд Трамп. Член Республиканской партии выступил перед сторонниками на мероприятии от национальной оружейной ассоциации, организованного в Неваде в штате Пенсильвания.

Если его не привлекут к уголовному делу, это им решать, но тогда и меня нельзя обвинять. Это ничего более, чем избирательное преследование политического оппонента Байдена, меня. Я не знаю, причастен ли Байден, потому что я не думаю, что он знает, что живой. Но это злобные и очень умные люди, которые окружают его рабочее место. Дональд Трамп, экс-лидер США

Дональд Трамп высказывался о последнем решении специального прокурора, расследовавшего ненадлежащее хранение секретных документов Джо Байденом. Политик подчеркнул, что его преемник в Вашингтоне хранил закрытые материалы годами в картонных коробках в гараже за обычной дверью в то время, пока самого Трампа после президентского срока охраняла секретная служба, а все документы хранились в надежно закрытых помещениях.

Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США