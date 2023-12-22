Экс-защитник Трампа заявил об исключительности его дела

Джо Такопина прокомментировал уголовные дела в отношении политика.

Еще ни одному адвокату в американской истории не приходилось работать с таким делом, как сейчас у бывшего президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал в интервью журналистам "РИА Новостей" бывший защитник политика Джо Такопина. Юрист добавил, что возможность присоединиться к такой команде для него является тем шансом, который человеку дается раз в жизни.

У нас еще никогда не было дела с такими политическими хитросплетениями и настолько политически мотивированного, как это.. Не только для меня, в чем я уверен, но и для любого другого в истории этой страны. Джо Такопина, адвокат

Напомним, что члену Республиканской партии Дональду Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Эти расследования экс-глава Белого дома называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в администрацию страны. Самые тяжелые статьи грозят обвиняемому 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения тюремных сроков, то политик может оказаться в заточении на несколько столетий. По совокупности обвинений ему грозит более 700 лет заключения.

Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США