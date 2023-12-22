  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:11
71
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп объявил о победе на праймериз в Нью-Гэмпшире в третий раз

0 0

Экс-глава США опередил по голосам свою оппонентку Никки Хейли.

Бывший американский президент Дональд Трамп официально объявил о своей победе на первичных выборах (праймериз) в штате Нью-Гэмпшир для кандидатов Республиканской партии на пост главы государства. Политик отметил во время встречи со сторонниками, что ранее дважды побеждал в указанном штате. Это происходило в 2016 году, когда член Республиканской партии баллотировался на пост в Белом доме, а также в тот раз, когда в 2020 году Трамп участвовал в избирательной кампании по сохранению должности в администрации Вашингтона.

Теперь мы выиграли в Нью-Гэмпшире три раза.

Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Бывший президент назвал эту победу самой важной и выразил уверенность в новом избрании на пост президента на выборах, которые в ноябре 2024 года пройдут в стране.

"Нравится вам или нет". Трамп тепло отозвался о Путине и Си Цзиньпине.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: дональд трамп, нью-гэмпшир, праймериз, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии