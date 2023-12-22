"Нравится вам или нет". Трамп тепло отозвался о Путине и Си Цзиньпине

Экс-глава США оценил контакты, которые имел с политическими лидерами России КНР.

Российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин очень умные и влиятельные люди, которые любят свои страны. Такое мнение высказал бывший лидер Белого дома и кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Нью-Гемпшир.

Он ведет переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные <...>, они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас человек, который, по моему мнению, не способен на это. Дональд Трамп, экс-глава США

Трамп развернет над США систему ПРО "Железный купол" в случае победы на выборах.

Фото и видео: FOX News