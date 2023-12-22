Трамп развернет над США систему ПРО "Железный купол" в случае победы на выборах

Экс-глава США рассказал, чем США может помочь Нью-Гэмпшир.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен развернуть над страной систему противоракетной обороны по типу "Железного купола" в Израиле в случае своей новой победы на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление политик, член Республиканской партии сделал в рамках встречи со сторонниками а штате Нью-Гемпшир. Там проводятся первые праймериз претендентов на получение статуса кандидата от Республиканцев по участию в президентской гонке. Политик пояснил, что такое предложен е вносил на рассмотрение еще Рональд Рейган, однако в тот момент у страны не было необходимых технологий. Дополнительно Дональд Трамп попытался перед избирателями сымитировать работу нового "Железного купола". Для этого он использовал такие слова как "динь-динь", "бум" и "вжух", чем вызвал смех аудитории. По его словам, производство ПРО для Вашингтона может проходить в Нью-Гэмпшире.

Я построю "Железный купол" над страной, современную систему ПРО, созданную в США. Мы делаем ее для других стран, мы помогаем другим странам, мы не делаем ее для себя. Но нам она тоже нужна. Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News