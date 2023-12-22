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23 января, 11:32
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Трамп развернет над США систему ПРО "Железный купол" в случае победы на выборах

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Экс-глава США рассказал, чем США может помочь Нью-Гэмпшир.

Бывший американский президент Дональд Трамп намерен развернуть над страной систему противоракетной обороны по типу "Железного купола" в Израиле в случае своей новой победы на выборах главы государства, которые пройдут в ноябре 2024 года. Соответствующее заявление политик, член Республиканской партии сделал в рамках встречи со сторонниками а штате Нью-Гемпшир. Там проводятся первые праймериз претендентов на получение статуса кандидата от Республиканцев по участию в президентской гонке.  Политик пояснил, что такое предложен е вносил на рассмотрение еще Рональд Рейган, однако в тот момент у страны не было необходимых технологий. Дополнительно Дональд Трамп попытался перед избирателями сымитировать работу нового "Железного купола". Для этого он использовал такие слова как  "динь-динь", "бум" и "вжух", чем вызвал смех аудитории. По его словам, производство ПРО для Вашингтона может проходить в Нью-Гэмпшире.

Я построю "Железный купол" над страной, современную систему ПРО, созданную в США. Мы делаем ее  для других стран, мы помогаем другим странам, мы не делаем ее для себя. Но нам она тоже нужна. 

Дональд Трамп, экс-глава США

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News

Теги: дональд трамп, железный купол, нью-гэмпшир, президентские выборы, про
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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