Байден снимется с выборов, убежден Трамп

Экс-глава США оценил готовность демократа дойти до конца на выборах 2024 года.

Бывший американский президент Дональд Трамп убежден, что его преемник в Белом доме Джо Байден выйдет из борьбы за пост главы государства на предстоящих в этом году президентских выборах. Соответствующее мнение представитель Республиканской партии огласил после вопроса журналистки с телеканала Fox News.

Лично я так думаю. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Дональд Трамп уже не впервые сомневается в том, что Джо Байден достигнет финала своей президентской кампании. Ранее политик говорил прессе о том, что физическая и умственная слабость действующего лидера Белого дома не позволят ему добраться до конца прямой выборной гонки.

Трамп: США стали свалкой для остального мира.

Фото и видео: FOX News