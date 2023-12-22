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Трамп: США стали свалкой для остального мира
Сегодня, 7:24
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Трамп: США стали свалкой для остального мира

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По его словам, в этом виноват Байден и его некомпетентность.

Соединенные Штаты стали свалкой для остального мира. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.

По его словам, в этом виноват нынешний американский лидер Джо Байден и его некомпетентность. Трамп подчеркнул, что демократия США находится в опасности.

Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах.

Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network

Теги: дональд трамп, критика, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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