Трамп: США стали свалкой для остального мира

Соединенные Штаты стали свалкой для остального мира. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир.
По его словам, в этом виноват нынешний американский лидер Джо Байден и его некомпетентность. Трамп подчеркнул, что демократия США находится в опасности.
Под руководством Байдена США превратились в свалку для всего остального мира.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее мы сообщали, что экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах.
Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все