Экс-кандидат в президенты США поддержал Трампа на выборах

Тим Скотт выступил в поддержку республиканца в Нью-Гемпшире.

Американский сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, который ранее был одним из претендентов в кандидаты от Республиканской партии на президентских выборах, теперь поддержал позицию бывшего американского лидера Дональда Трампа в рамках его избирательной кампании по возвращению в Белый дом. Политик публично признался в это во время выступления на торжественном мероприятии, организованном в столице Нью-Гэмпшира городе Конкорде. На встрече также присутствовал и сам Дональд Трамп.

Нам нужен президент, который сегодня же закроет нашу южную границу. Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен Дональд Трамп. Тим Скотт, политик

Тим Скотт пояснил, что гражданам США нужен такой президент, который покончит с преступностью на улицах и восстановит верховенство закона.

Трамп упрекнул Байдена в разрушении США, но допустил наличие добрых намерений.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News