Экс-глава США призвал ввести иммунитет для американского лидера.

Американский президент Джо Байден разрушил страну, однако, у него, возможно, были добрые намерения. Соответствующее заверение член Республиканской партии США сделал в интервью местному журналисту Шону Хэннити для телеканала Fox News. Политик, член Республиканской партии ответил на вопрос ведущего о необходимости предоставления иммунитета для всех глав государств в стране. Гость программы заметил, что в том случае, если у президента не будет иммунитета, то ему будет сложно что-либо предпринять из-за опасений в том, что его преемник в администрации Вашингтона решит обвинить его.

Все, что он делает, - это катастрофа, Афганистан стал самым позорным моментом в истории нашей страны <...>. Я думаю, то, что он сделал, ужасно, но <...>, возможно, у него были добрые намерения, но он некомпетентен. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана.

Фото и видео: YouTube / FOX News