Трамп упрекнул Байдена в разрушении США, но допустил наличие добрых намерений

Американский президент Джо Байден разрушил страну, однако, у него, возможно, были добрые намерения. Соответствующее заверение член Республиканской партии США сделал в интервью местному журналисту Шону Хэннити для телеканала Fox News. Политик, член Республиканской партии ответил на вопрос ведущего о необходимости предоставления иммунитета для всех глав государств в стране. Гость программы заметил, что в том случае, если у президента не будет иммунитета, то ему будет сложно что-либо предпринять из-за опасений в том, что его преемник в администрации Вашингтона решит обвинить его.
Все, что он делает, - это катастрофа, Афганистан стал самым позорным моментом в истории нашей страны <...>. Я думаю, то, что он сделал, ужасно, но <...>, возможно, у него были добрые намерения, но он некомпетентен.
Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома
Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана.
Фото и видео: YouTube / FOX News
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