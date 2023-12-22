  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:49
138
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

0 0

Экс-глава США оценил свои связи с мировыми лидерами.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает хорошими свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заверение член Республиканской партии США сделал в интервью местному журналисту Шону Хэннити для телеканала Fox News. По словам политика, Вашингтону важно общаться с теми людьми, которые обладают мощным ядерным вооружением, а также поддерживать с ними нормальные контакты. Дональд Трамп уверен, что раньше лидеры страны его боялись и уважали.

Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил.

Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Трамп пообещал "запечатать" южную границу США.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: fox news, владимир путин, дональд трамп, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии