Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным и похвалил Орбана

Экс-глава США оценил свои связи с мировыми лидерами.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает хорошими свои отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Соответствующее заверение член Республиканской партии США сделал в интервью местному журналисту Шону Хэннити для телеканала Fox News. По словам политика, Вашингтону важно общаться с теми людьми, которые обладают мощным ядерным вооружением, а также поддерживать с ними нормальные контакты. Дональд Трамп уверен, что раньше лидеры страны его боялись и уважали.

Я ладил с Путиным. Вы знаете, хорошо ладить с такими людьми, как Путин... у меня были переговоры с председателем Си, у меня прекрасные отношения... Если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном — я тоже с ним ладил. Дональд Трамп, экс-лидер Белого дома

Трамп пообещал "запечатать" южную границу США.

Фото и видео: YouTube / FOX News