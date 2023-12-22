Трамп пообещал "запечатать" южную границу США

Республиканец раскритиковал политику Джо Байдена.

Бывший американский президент Дональд Трамп, побеждающий, согласно предварительным подсчетам, на голосовании на фракционных собраниях Республиканской партии в штате Айова, заявил о том, что в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году намерен "запечатать" южную границу страны. Политик огласил свои намерения в городе Де-Мойне. Кандидат на должность в Белом доме пояснил, что стремится сделать так, чтобы уровень депортации мигрантов с территории США достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра (1953-1961 годов).

Мы намерены запечатать границу. Нам нужно объединиться – будь то республиканцы, демократы, либералы или консерваторы, чтобы исправить мир, ситуацию, а также решить проблемы и устранить смерти и разрушения. Дональд Трамп, экс-глава Белого дома

Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал своего преемника-демократа Джо Байдена и его работу. республиканцев назвал оппонента "наихудшим президентом, уничтожающим свою страну". Дополнительно кандидат в президенты США указал сторонникам на необходимость для местных политических сил в стране "выправить ситуацию".

Трамп заявил, что польщен предварительными результатами выборов в Айове.

Фото и видео: YouTube / The National Desk