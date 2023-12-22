Трамп заявил, что польщен предварительными результатами выборов в Айове

СМИ оценивают предварительные итоги голосования республиканцев в американском штате.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил в эфире телеканала FOX News о том, что он горд предварительными результатами голосования на фракционных собраниях членов Республиканской партии в штате Айове, где СМИ прочат победу политика.

Я ужасно горд из-за такого раннего объявления. Большая честь, что в первые минуты было объявлено, что я побеждаю против заслуженных соперников. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Трампу прогнозируют уверенную победу в Айове многие американские издания. Согласно данным по результатам обработки первых полутора тысяч бюллетеней, кандидат от партии Дональд Трамп набирает больше половины голосов избирателей. СМИ предсказывают, что в республиканских конференциях примут участие около 130 тыяч сторонников движения. В том случае, если такая динамика сохранится, то в поддержку Дональда Трампа на национальный съезд республиканцев в июле поедет 20 делегатов от Айовы.

Трамп заявил, что мир близок к началу третьей мировой войны.

Фото и видео: YouTube / ABC News