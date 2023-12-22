Экс-президент США отметил, что сможет предотвратить ее начало.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир близок к началу третьей мировой войны. Об этом он рассказал на выступлении перед своими сторонниками в штате Айова.

По его словам, сейчас мир подвергается серьезной опасности развязывания нового мирового конфликта. Трамп отметил, что сможет предотвратить его начало. Он также добавил, что США при администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена стали "слабым и неэффективным государством".

Они хороши в фальсификации итогов выборов, а также прекрасно умеют преследовать своих политических оппонентов. Больше они ничего не умеют. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США.

Видео: YouTube / Forbes Breaking News