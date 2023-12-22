Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории США

Экс-лидер Белого дома хочет заняться решением миграционной проблемы в США.

Бывший американский президент Дональд Трамп в эфире местного телеканала Fox News пообещал устроить крупнейшую депортацию в истории страны в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства. По словам представителя Республиканской партии США, сейчас на территории государства находятся миллионы незаконных мигрантов, поэтому такая обстановка не считается "жизнеспособной".

У нас будет крупнейшее усилие по депортации в истории нашей страны. Вы видели, как в Нью-Йорке высаживают обычных студентов и сажают на их место мигрантов?... мы вернем каждого туда, откуда он прибыл. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон в январе текущего года заявил, что за время работы американского президента Джо Байдена на посту в Белом доме государственную границу незаконно пересекли свыше семи миллионов человек.

Трамп прокомментировал возможный отказ суда в праве на иммунитет.

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