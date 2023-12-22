Трамп прокомментировал возможный отказ суда в праве на иммунитет

Экс-глава США прокомментировал ситуацию как "очень плохой" прецедент.

Бывший американский президент Дональд Трамп после слушаний в суде в Вашингтоне о праве политика на неприкосновенность заявил журналистам о том, что отказ инстанции в праве главы государства на иммунитет создал бы "очень плохой" прецедент.

Как мы уже говорили, это открытие ящика Пандоры <...> я считаю, что, как президент, вы должны обладать иммунитетом. Мы говорили сегодня <...> президент Обама и удары беспилотниками, это были ошибки, ужасные ошибки. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Апелляционный суд Вашингтона со вторника, 11 января, начал разбирать вопрос о подсудности Дональда Трампа за вменяемые ему попытки переиграть результаты выборов в администрацию страны, которые произошли в период пребывания члена Республиканской партии в должности главы государства. Экс-президент присутствовал на судебном заседании. Политик отметил, что что лично он не сделал ничего плохого.

Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television