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Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена
Сегодня, 8:24
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Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена

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По его мнению, своими действиями президент США не защищает демократию, а разрушает ее.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о "крестовом походе" против нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил на встрече перед своими сторонниками в штате Айова.

По мнению Трампа, своими действиями Байден не защищает американскую демократию, а разрушает ее. Экс-президент назвал свое участие в выборах 2024 года "крестовым походом" против нынешнего главы Белого дома и "преступников в администрации".

Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что Маск не поддержит Байдена на выборах президента в 2024 году.

Фото: YouTube / Newsmax

Теги: джо байден, дональд трамп, президент сша, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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