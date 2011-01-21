Трамп объявил о "крестовом походе" против Байдена

По его мнению, своими действиями президент США не защищает демократию, а разрушает ее.

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о "крестовом походе" против нынешнего американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил на встрече перед своими сторонниками в штате Айова.

По мнению Трампа, своими действиями Байден не защищает американскую демократию, а разрушает ее. Экс-президент назвал свое участие в выборах 2024 года "крестовым походом" против нынешнего главы Белого дома и "преступников в администрации".

Я обещаю, если вы вернете меня в Белый дом, их правлению придет конец. Америка снова будет свободной страной. Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее мы сообщали, что Маск не поддержит Байдена на выборах президента в 2024 году.

Фото: YouTube / Newsmax