Маск не поддержит Байдена на выборах президента в 2024 году

Бизнесмен назвал выбор нового главы США "сложным".

Американский бизнесмен, миллиардер, основатель компаний SpaceX, Tesla и владелец социальной сети X (ранее известной аудитории как Twitter) Илон Маск не будет голосовать за действующего президента США Джо Байдена на следующих выборах главы государства, которые состоятся в стране в ноябре 2024 года. Спикер рассказал об этом зрителям на на официальном мероприятии от газеты The New York Times. Гость шоу не дал четскго ответа на вопрос о том, планирует ли он поддержать кандидатуру экс-лидера Белого дома Дональда Трампа. По мнению Маска, сейчас избиратели стоят перед сложным выбором.

Думаю, я не стал бы голосовать за Байдена. Илон Маск, предприниматель

Ранее предприниматель говорил о том, что президентом США должен стать обычный и здравомыслящий человек. Илон Маск также признался, что в 2020 году голосовал за Байдена.

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Фото и видео: YouTube / Matt Pocius on Tesla Stock & Money