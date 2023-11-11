Миллиардер призвал остановить бесчисленные смерти в ВСУ.

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана призвал лидера киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также прекратить уничтожать в окопах всю украинскую молодежь. Ранее Фридман поинтересовался мнением гостя шоу о том, нужно ли украинскому президенту начинать мирные обсуждения с Москвой. Предприниматель заметил, что обстановка на поле боя в европейском регионе сложилась таким образом, что продолжения наступления Вооруженных сил Украины приведет к новым "массовым жертвам". Поэтому Маск предостерег власти от провоцирования гибели людей.

Да. Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет. История не будет к ним добра. Илон Маск, бизнесмен

Илон Маск дал оценку петербургской станции метро "Автово".

Фото и видео: YouTube / Lex Fridman