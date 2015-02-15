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Илон Маск дал оценку петербургской станции метро "Автово"
Сегодня, 19:08
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Илон Маск дал оценку петербургской станции метро "Автово"

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Пост про "Автово" был размещен в принадлежащей Маску социальной сети.

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск оценил станцию метро Петербурга "Автово" в одной из социальных сетей, которая принадлежит американскому бизнесмену. 

Пост про "Автово" был размещен в той же социальной сети в аккаунте с тематикой про мировую культуру. Под видео была подпись: "Вот как должны выглядеть станции метро! (Санкт-Петербург)". Илон Маск в комментариях оставил эмоджи "100", что выражает согласие со словами о станции.

Напомним, что "Автово" в 2011 году внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. В 2014-м станция попала в список "12 красивейших станций мира" по версии английского издания Guardian.

Ранее на Piter.TV: Маск рассказал, что обсуждал в Китае контроль над искусственным интеллектом.

Фото: Википедия

Теги: илон маск, станция метро автово
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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