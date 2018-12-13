Маск рассказал, что обсуждал в Китае контроль над искусственным интеллектом

Бизнесмен оценил риски ля суверенитета КНР из-за развития ИИ.

Американский предприниматель, миллиардер и основатель таких компаний как Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о том, что обсуждал с китайскими властями во время своей недавней рабочей поездки в КНР международные вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта, а также вопросы регулирования государством ИИ. Соответствующее заявление бизнесмен сделал в ходе общения с кандидатом на пост главы США Робертом Кеннеди-младшим в социальных сетях. Эксперт заметил, что если у Пекина получится создать чрезвычайно мощный цифровой суперинтеллект, то он будет представлять риск для национального суверенитета КНР.

У нас были очень продуктивные дискуссии о рисках... Как я понял из этих разговоров, Китай намерен ввести внутри страны меры по регулированию искусственного интеллекта. Так что эти дискуссии были очень многообещающими. Илон Маск, бизнесмен

Напомним, что Илон Маск посетил Китай на прошлой неделе. С американцем лично встретились министр иностранных дел Цинь Ган, министр промышленности и информатизации Цзинь Чжуанлун и министр коммерции Ван Вэньтао.

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Фото и видео: YouTube / Tom Crown