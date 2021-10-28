Военные объяснили искусственному интеллекту, что он принял неверное решение.

На американской территории в ходе имитационных испытаний беспилотник ВВС, управляемый искусственным интеллектом, самостоятельно принял решение убить оператора для того, чтобы человек не мешал ему выполнять поставленную боевую задачу. Соответствующее заявление сделали журналисты из британского издания The Guardian. Полковник Такер Гамильтон объяснил прессе, что невозможно говорить о машинном обучении и автономии, замалчивая вопросы этики. Специалист пояснил, что после тренировки военные научили ИИ, что убивать оператора будет неправильно, а за такие действия с него будут сниматься очки прохождения миссий.

Система начала понимать, что, хотя она и определила угрозу, иногда человек-оператор приказывал ей не уничтожать эту угрозу, однако за поражение цели она получила очки. ИИ приняла решение убить оператора. Такер Гамильтон, начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США

Напомним, что в апреле 2023 года предприниматель Илон Маск заявил о том, что властям необходимо осуществлять государственный контроль в области искусственного интеллекта, так как данная технология может представлять угрозу для людей

Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США.

Фото и видео: Telegram / На видео видно