Байден упал во время выпускной церемонии академии ВВС США

Глава США попал в очередной конфуз. На этот раз - в штате Колорадо.

Американский президент Джо Байден упал практически на ровном месте. Инцидент произошел в ходе торжественной церемонии выпуска курсантов из местной академии ВВС США, расположенной в штате Колорадо. Конфуз с лидером Белого дома попал на видеозаписи, которые потом распространились по социальным сетям. На кадрах видно, что действующий лидер страны находился на трибуне, но в какой-то момент споткнулся о ящик у своих ног. Первая попытка встать у политика прошла неуспешно. Ему помогли подбежавшие охранники. Сотрудники подняли главу США на ноги. Напомним, что Джо Байдену в 2023 году исполняется 81 год. Он является самым пожилым президентом страны. Часто лидер Белого дома попадает в нелепые ситуации. В частности, общественность видела, как политик здоровался с воздухом, падал на трапах самолета, терял направление на сцене.

Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома.

Фото и видео: Белый дом