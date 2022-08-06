Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома

Глава США в очередной раз пострадал на публике.

Американский президент Джо Байден ударился головой при выходе из собственного вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо. Инцидент произошел вечером 1 июня на лужайке перед Белым домом. Об этом рассказал журналист ТАСС, который находился на месте событий. Он уточнил, что глава администрации США отказался отвечать на те вопросы, которые ему прокричали корреспонденты. В том числе речь шла о самочувствии политика.

Никаких вопросов, нет. Джо Байден, президент США

Ранее официальный представитель американского лидера Карин Жан-Пьер заверила репортеров в том, что Джо Байден не пострадал после падения на сцене Академии ВВС США. Торжественная церемония вручения дипломов, в которой принял участие политик, продолжалась около 3,5 часа. В мероприятии приняли участие 920 выпускников академии.

Жена Байдена опозорилась во время пафосной речи.

Фото и видео: ТАСС