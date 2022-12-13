Жена Байдена опозорилась во время пафосной речи

Джилл Байден вызвала смех у зрителей в Вашингтоне.

Супруга американского президента Джо Байдена Джилл попала в неловкую ситуацию во время своего выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне. В издании The New York Post рассказали о том, что аудитория не стала аплодировать первой леди Сша после ее слов о единстве страны.

Я посетила красные (республиканские) и синие (демократические) штаты и обнаружила, что общие ценности, которые нас объединяют, глубже, чем наши разногласия.... Джилл Байден, первая леди США

После этой фразы спикер замолчала на несколько секунд, после чего с удивлением заметила,что она ожидала от зала того, что по этому поводу собравшиеся на мероприятии будут хлопать. Это высказывание вызвало смех и аплодисменты слушателей. В издании NYP говорится о том, что данная ситуация с Джилл Байден напомнила о "вирусном" ролике с "отчаявшимся" республиканцем Джебом Бушем. В 2016 году политик в ходе предвыборной кампании "со смесью вежливости и раздражения" попросил аудиторию похлопать ему.

Байден заявил о прогрессе на переговорах о недопущении дефолта в США.

Фото и видео: YouTube / New York Post