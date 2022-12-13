Байден заявил о прогрессе на переговорах о недопущении дефолта в США

Глава США рассказал об общении со спикером Палаты представителем Кевином Маккарти по повышению уровня госдолга страны.

Американская администрация и Конгресс США согласны с тем, что наступление на территории страны дефолта недопустимо, поэтому на переговорах о повышении потолка государственного долга есть прогресс. Соответствующее заявление в рамках выступления на аллее около Белого дома сделал лидер США Джо Байден.

У меня и спикера Маккарти было несколько продуктивных разговоров. Я несколько раз говорил, что дефолт по национальному долгу - это не вариант. <...> Руководство Конгресса понимает это. И все они согласились, что дефолта не будет. Джо Байден, президент США

Американский политик из Демократической партии пояснил, что Конгресс США "должен действовать прямо сейчас" по вопросу повышения уровня федерального долга страны. Он заметил, что его переговоры со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти касаются именно того, как будет выглядеть бюджет, а не ситуация с дефолтом.

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Фото и видео: Белый дом