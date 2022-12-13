Размер нового пакета помощи составит 375 млн долларов.

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в пресс-служеб Белого дома.

Американский лидер провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме в рамках саммита G7. Размер нового пакета помощи составит 375 млн долларов. В него войдут новые боеприпасы, артиллерия и бронетехника. Средства также пойдут на обучение украинских военных.

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Фото: YouTube / Firstpost