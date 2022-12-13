Клинтон: победа Трампа на выборах положит конец Украине и демократии в США

Она также считает, что страна может выйти из НАТО.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году положит конец Украине и демократии в Штатах. Об этом заявила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в интервью газете Financial Times.

По ее словам, победа экс-президента США на следующих выборах приведет к тому, что страна может выйти из НАТО. Она также отметила, что возраст нынешнего американского лидера Джо Байдена является вопросом, который избиратели могут рассмотреть при принятии решения на выборах.

Ранее Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету.

Фото: YouTube / Liberal Video