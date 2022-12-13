Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что члены Республиканской партии в Конгрессе США должны добиваться дефолта по госдолгу США, если действующая администрация в Белом доме под руководством Джо Байдена не примет их предложения по федеральному бюджету. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала CNN в рамках программы Town Hall. Эксперт высказал мнение о том, что дефолта в стране не случится, так как "демократы дадут слабину", так как им не нужен дефолт в США.
Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения бюджета, вы должны допустить дефолт.
Дональд Трамп, экс-президент США
Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия.
Фото и видео: YouTube / StevenCrowder
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