Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если Байден не пойдет на уступки по бюджету

Экс-президент США оценил текущие проблемы с уровнем госдолга страны.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что члены Республиканской партии в Конгрессе США должны добиваться дефолта по госдолгу США, если действующая администрация в Белом доме под руководством Джо Байдена не примет их предложения по федеральному бюджету. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала CNN в рамках программы Town Hall. Эксперт высказал мнение о том, что дефолта в стране не случится, так как "демократы дадут слабину", так как им не нужен дефолт в США.

Я обращаюсь к республиканцам. Конгрессмены, сенаторы, если они не пойдут на значительные сокращения бюджета, вы должны допустить дефолт. Дональд Трамп, экс-президент США

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Фото и видео: YouTube / StevenCrowder