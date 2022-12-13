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Трамп заявил о намерении помиловать участников беспорядков у Капитолия

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Экс-президент США рассказал о том, что в Вашингтоне и Нью-Йорке нет справедливого суда.

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп заявил, что намерен помиловать многих из осужденных участников массовых беспорядков у здания Капитолия, которые произошли 6 января 2021 года в случае своей победы на президентских выборах 2024 года. Таким образом политик ответил на вопрос ведущей из CNN. По мнению экс-главы США, в настоящее время участники этой акции в Вашингтоне "живут в аду", так как в Нью-Йорке или Вашингтоне невозможен справедливый суд над ними.

Я намерен помиловать многих из них… это будет значительная их часть...

Дональд Трамп, экс- президент США

Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена.

Фото и видео: YouTube / StevenCrowder

 

Теги: белый дом, дональд трамп, капитолий, массовые беспорядки, помилование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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