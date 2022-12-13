Трамп решил поменять мнение о Хиллари Клинтон после Байдена

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что не будет больше называть бывшего американского государственного секретаря Хилари Клинтон "продажной", как делал это во время саоей президентской кампании 2016 года, а "наградит" этим термином своего текущего политического оппонента Джо Байдена. Об этом представитель Республиканской партии сообщил сторонникам на выступлении в штате Нью-Гэмпшир.
Главное объявление: я отзываю эпитет "продажная" у Хилари Клинтон, даю ей новое имя, может быть, "милая Хилари" или "красивая Хилари". Но я отзываю имя "продажная", чтобы мы могли использовать его в отношении Джо Байдена.
Дональд Трамп, экс-глава США
Экс-лидер Белого дома считает, что теперь Хилари Клинтон теперь будет праздновать, а Байден заслужил это наименование, потому что "в истории американской политики никогда не было кого-то столь же бесчестного".
Трамп: США приближаются ко второй Великой депрессии из-за политики Байдена.
Фото и видео: YouTube / CNN-News18
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